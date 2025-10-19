Desde este lunes se exigirá el nuevo certificado de sufragio del 19 de octubre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró que, a partir de este lunes 20 de octubre, todas las instituciones públicas y privadas deberán solicitar el nuevo certificado de sufragio correspondiente al proceso electoral del 19 de octubre, dejando sin efecto el emitido en los comicios del 17 de agosto.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, explicó que los ciudadanos no deben presentar ambos certificados, sino únicamente el más reciente.

“Hasta el día de ayer (sábado) se solicitaba el certificado del 17 de agosto y a partir de mañana (lunes) se exigirá el del proceso electoral de hoy. No es necesario que los ciudadanos presenten los dos certificados”, aclaró Ávila en una entrevista con Televisión Estatal.

Asimismo, recordó que las personas que no pudieron votar podrán tramitar la justificación de inasistencia durante esta jornada o dentro de los 30 días posteriores a la elección, según lo establece el calendario electoral.

El certificado de sufragio es un documento obligatorio que acredita la participación del ciudadano en los comicios y es requisito indispensable para realizar trámites bancarios, obtener pasaporte o postular a un cargo público.

En caso de extravío o destrucción del documento, los votantes pueden solicitar un duplicado gratuito ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) correspondiente a su región.

