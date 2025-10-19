Un nuevo caso de violencia conmociona a Cochabamba. Durante las primeras horas de este domingo 19 de octubre, un hombre de 34 años perdió la vida tras ser apuñalado presuntamente por su esposa, al interior de su vivienda en el municipio de Colcapirhua.

Según el reporte preliminar de la Policía, la víctima fue trasladada de emergencia al hospital Cuschieri, donde llegó con una herida provocada por arma blanca a la altura del tórax. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció poco después de su ingreso.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudieron al lugar del hecho y procedieron a la aprehensión de la mujer, quien aún tenía manchas de sangre en su ropa. En el domicilio se encontró el cuchillo ensangrentado con el que presuntamente se cometió el ataque.

Durante su declaración inicial, la sospechosa afirmó que actuó en “defensa propia”, versión que será investigada por las autoridades. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la realización de la autopsia legal.

