Uno decide

Tuto Quiroga emite su voto y alienta a conductores en filas por combustible a ejercer su derecho

El candidato por Alianza Libre sufragó en La Paz junto a su familia y su acompañante de fórmula, Juan Pablo Velasco.

Silvia Sanchez

19/10/2025 14:06

Foto APG
La Paz, Bolivia

El candidato presidencial por la Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, emitió su voto pasado el mediodía de este domingo 19 de octubre en la unidad educativa Santa Rosa, en la ciudad de La Paz. Estuvo acompañado por su esposa, sus hijos y su candidato a la vicepresidencia, Juan Pablo Velasco.

Tras sufragar, Quiroga convocó a la ciudadanía a participar activamente en esta segunda vuelta electoral y ejercer su derecho democrático.

“Pido a todos que en esta jornada histórica salgamos a votar. El instrumento más valioso en democracia es la papeleta electoral. Tenemos que abrir un futuro diferente para Bolivia”, expresó ante los medios.

El candidato también dirigió un mensaje particular a los conductores que permanecen en filas en estaciones de servicio debido al abastecimiento de combustible, instándolos a no dejar pasar la oportunidad de votar.

“A los que están en cola en vehículos, ojalá puedan encontrar la manera de emitir su sufragio”, manifestó.

Quiroga adelantó que aguardará los resultados de la jornada electoral junto a su familia y su compañero de fórmula en la ciudad de La Paz.

