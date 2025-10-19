Balotaje: TSE prevé tener el conteo oficial de votos hasta el jueves

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó este domingo que el conteo oficial de votos de la segunda vuelta electoral podría concluir el miércoles por la tarde o, como máximo, durante la mañana del jueves 23 de octubre.

Según explicó, el proceso de cómputo será más ágil al tratarse únicamente de dos frentes políticos en competencia.

“De acuerdo a la ley electoral, se tienen siete días para concluir con el cómputo oficial; sin embargo, dado que son solo dos candidatos, el trabajo es más sencillo. Confiamos en que el miércoles o, a más tardar, el jueves en la mañana podamos tener los resultados finales”, declaró Hassenteufel.

El titular del TSE destacó además que la jornada de votación se desarrolló con normalidad durante la primera mitad del día y exhortó a los ciudadanos a acudir a sus recintos electorales para ejercer su derecho al voto.

Más de siete millones de bolivianos fueron convocados a las urnas este domingo 19 de octubre para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del país entre Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Quiroga Ramírez, de la Alianza Libre.

