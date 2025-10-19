¡Evite sanciones! Conozca qué está permitido y qué está prohibido este domingo de elecciones

La segunda vuelta electoral arrancó con normalidad en todo el país, y las autoridades recuerdan las principales restricciones que rigen durante la jornada.
19/10/2025 13:29
Escuchar esta nota
Este domingo 19 de octubre, Bolivia define en las urnas al próximo presidente y vicepresidente del Estado entre Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano - PDC) y Jorge Quiroga Ramírez (Alianza Libre). Las mesas de sufragio abrieron a las 08:00 en casi todo el país, bajo estrictas medidas de control establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
A continuación, el detalle de lo que está permitido y prohibido durante la jornada electoral, así como las sanciones por incumplimiento:
Está prohibida toda manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas. No se permiten discursos, propaganda, uso de pancartas, concentraciones ni publicaciones pagadas en redes o medios. El TSE advirtió que se realiza un monitoreo estricto.
Ningún vehículo particular o del transporte público puede circular sin autorización del Órgano Electoral. Solo están exceptuados los motorizados de la Policía, Fuerzas Armadas, medios de comunicación y personal electoral debidamente acreditado.
Se prohíbe el traslado masivo de votantes entre recintos sin autorización. Cualquier intento puede ser denunciado y derivado al Ministerio Público.
Ley seca
Está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos o privados —bares, tiendas, restaurantes, domicilios u hoteles— durante toda la jornada.
Queda prohibido portar armas de fuego, cuchillos u objetos peligrosos, salvo para efectivos policiales y militares en cumplimiento de sus funciones.
No se permiten reuniones públicas, conciertos, espectáculos ni otras actividades masivas mientras dure la votación.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
16:00
18:00
19:00
19:55
12:25
14:00
16:00
18:00
19:00
19:55