“La mejor manera de honrar a la Patria es votando”, afirma Rodrigo Paz en su llegada a La Paz

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, arribó este domingo 19 de octubre a la ciudad de La Paz para acompañar a su hija mayor a emitir su voto en el colegio Santa Rosa, durante la jornada de la segunda vuelta electoral.

Tras cumplir previamente con su propio sufragio junto a su padre y esposa, Paz destacó la importancia del voto como un acto de compromiso con el país.

“La mejor manera de honrar a la Patria es votando. Es la forma de entender que Bolivia nunca nos abandona”, expresó el candidato en contacto con la prensa.

Paz adelantó que esperará los resultados oficiales de la jornada electoral y señaló que, una vez conocidos, continuará las conversaciones que ya sostuvo con distintos sectores productivos del país.

“Se requiere del esfuerzo de todos los bolivianos para sacar adelante al país”, subrayó.

