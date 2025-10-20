Cochabamba eligió: Rodrigo Paz gana con el 61,1% frente al 38,9% de Tuto Quiroga

Pasadas las 20:00 de este domingo 19 de octubre, jornada en la que los bolivianos acudieron nuevamente a las urnas para elegir a sus máximas autoridades nacionales, el departamento de Cochabamba se inclinó mayoritariamente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

La dupla conformada por Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara obtuvo el 61,1% de los votos, frente al 38,9% alcanzado por Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, candidatos de Alianza Libre, según los resultados preliminares del conteo rápido.

De acuerdo con estos datos, la mayoría de los cochabambinos respaldó las propuestas del PDC, otorgándole su voto de confianza para conducir el próximo periodo de gobierno.

Estos resultados deberán ser ratificados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una vez concluya el cómputo oficial de votos en todo el país.

En la ciudad de Cochabamba, seguidores y simpatizantes del PDC se concentraron durante la noche para celebrar la victoria de su frente político.

