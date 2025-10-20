Cochabamba: Aprehenden a hombre que debía más de Bs 40 mil en asistencia familiar cuando fue a votar (Video)

Un hombre fue aprehendido este domingo en el municipio de Vinto, en el Valle Bajo de Cochabamba, cuando acudía a su recinto de votación para participar en la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, funcionarios policiales se acercaron al sujeto, le mostraron el mandamiento de aprehensión emitido por un juez y procedieron a su traslado al recinto penitenciario correspondiente.

El hombre debía más de Bs 40.400 por concepto de asistencia familiar, según el reporte preliminar. En las imágenes se observa cómo el individuo intenta comunicarse por teléfono mientras es escoltado por los efectivos policiales.

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales, generando comentarios y reacciones sobre la ejecución de órdenes judiciales durante la jornada electoral.

