Siga en tiempo real el cómputo oficial de la segunda vuelta presidencial

El Órgano Electoral Plurinacional activó su página web para que la ciudadanía pueda seguir en línea el avance del conteo oficial de votos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/10/2025 19:54

Bolivia

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) habilitó este domingo su página web oficial para el seguimiento en tiempo real del Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo en Proceso, correspondiente a la segunda vuelta electoral.

Los ciudadanos pueden acceder a través del sitio https://computo.oep.org.bo/ para verificar el avance del conteo de votos a nivel nacional y exterior.

En esta segunda vuelta se definirá al próximo presidente de Bolivia entre Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge "Tuto" Quiroga, representante de la agrupación Libre.

Ambos aspirantes disputan la presidencia tras una reñida primera vuelta en la que ningún candidato logró alcanzar la mayoría absoluta, lo que derivó en una definición en balotaje.

El padrón electoral habilita a un total de 7.936.515 ciudadanos a ejercer su derecho al voto. 

