Sigue en línea y en tiempo real los resultados preliminares del Sirepre

La ciudadanía ya puede seguir en tiempo real los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo, gracias al Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE), habilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tras el cierre oficial de las mesas de sufragio a las 16:00 horas, los jurados electorales comenzaron con el escrutinio de votos. Paralelamente, tanto el TSE como los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) instalaron la sesión de Sala Plena, marcando el inicio del proceso de cómputo.

El TSE tiene a su cargo el procesamiento de los votos emitidos en el exterior, mientras que los TED se encargan del recuento de actas en cada departamento.

Se espera que pasada las 20:00 horas, el órgano electoral presente oficialmente los primeros resultados preliminares de la jornada a través del portal del SIREPRE.

🔴 Sigue minuto a minuto los resultados en: https://sirepre.oep.org.bo/

El SIREPRE no reemplaza al cómputo oficial, pero permite a la población tener una visión preliminar y transparente del desarrollo del escrutinio en todo el país y en el extranjero.

