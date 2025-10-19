TEMAS DE HOY:
TED La Paz iniciará cómputo oficial y prevé concluirlo en dos días

Las primeras maletas electorales recibidas corresponden a los recintos ubicados en las ciudades de La Paz y El Alto, y están siendo verificadas y registradas. 

Hans Franco

19/10/2025 19:15

La Paz

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Zonia Yujra, informó desde el centro de cómputo instalado en el Círculo de Oficiales del Ejército que el proceso de recepción y procesamiento de actas avanza con normalidad tras el cierre de las mesas de votación.

“El primer cierre de un recinto ha sido a las 11:15, corresponde al municipio de Teoponte, donde se tenían 25 votantes habilitados. Actualmente ya han llegado cinco actas electorales, vamos a esperar que lleguen más y luego procederemos al juzgamiento correspondiente”, explicó Yujra.

Las primeras maletas electorales recibidas corresponden a los recintos ubicados en las ciudades de La Paz y El Alto, y están siendo verificadas y registradas en presencia de notarios y custodios policiales, garantizando la cadena de custodia del material electoral.

La autoridad electoral estimó que el cómputo oficial departamental podría concluir en un plazo de dos días, dependiendo del ritmo de llegada de las actas procedentes de las distintas provincias.

