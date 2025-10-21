Informe de la Unión Europea: Sirepre funcionó en todo momento sin cortes

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó su informe preliminar sobre la segunda vuelta electoral del pasado 19 de octubre, destacando que el proceso se desarrolló de manera pacífica, organizada y con un rápido conteo preliminar de votos, que reflejó la madurez democrática del pueblo boliviano.

El jefe de Misión, el eurodiputado Davor Stier, felicitó al pueblo de Bolivia por su “ejemplo de civismo y fervor democrático” y valoró la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que según señaló, garantizó unas elecciones transparentes y acordes con los estándares internacionales.

“El TSE implementó con éxito el Sistema de Resultados Preliminares, que permitió publicar los primeros datos antes de las ocho de la noche del día electoral, el Sirepre funcionó en todo momento sin cortes y esto es importante que lo podamos decir con información de primera mano”, informó el jefe de la misión europea, Davor Stier.

Por su parte, la jefa de la delegación del Parlamento Europeo, Annalisa Corrado, destacó la “gran madurez democrática y confianza en el proceso electoral” de la ciudadanía boliviana, pese a los largos años de tensiones políticas. “Bolivia abrió de par en par las puertas a un futuro de esperanza, siendo ahora el turno de sus representantes de dar respuestas al claro mandato salido de las urnas”, expresó.

La MOE UE recordó que este balotaje histórico se realizó apenas dos meses después de las elecciones generales del 17 de agosto, marcando el fin de dos décadas de hegemonía política del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP). El proceso, afirmó la Misión, se llevó a cabo en un ambiente cívico y ordenado, con amplia participación ciudadana y con más de 120 observadores europeos desplegados en los nueve departamentos del país.

Campaña y medios:

La campaña electoral transcurrió sin incidentes graves, en un contexto de respeto a las libertades fundamentales, aunque la Misión observó un acceso desigual y polarizado en los medios de comunicación, así como un fuerte uso de las redes sociales en la estrategia política. El monitoreo de la MOE UE detectó la presencia de contenido sexista y racista, así como un gasto publicitario más elevado por parte de la alianza LIBRE frente al Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Marco jurídico y logística electoral:

El informe destacó la eficiencia administrativa del proceso y las mejoras logísticas implementadas respecto a la primera vuelta, pese a desafíos como la escasez de combustible y las lluvias. El Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE) funcionó exitosamente, permitiendo que los primeros datos fueran publicados alrededor de las 20:00 horas, con más del 98% de las actas procesadas.

Participación y observación nacional:

La Misión también resaltó la participación récord de las mujeres (52% de los escaños en la Asamblea Legislativa) y el papel activo de los grupos de observación ciudadana, como Observa Bolivia y Observación Ciudadana de la Democracia, que junto con misiones internacionales como la OEA, COPPPAL y UNIORE, sumaron aproximadamente 1.200 observadores en todo el país.

Conclusión:

La MOE UE subrayó que la jornada electoral se desarrolló en un clima de paz y transparencia, con incidentes menores que no afectaron el proceso de votación. El conteo preliminar, que confirmó la victoria de la fórmula del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue calificado como rápido, confiable y en línea con los estándares internacionales.

La Misión permanecerá en el país para observar las próximas etapas del proceso, incluida la publicación del cómputo oficial y el seguimiento de eventuales impugnaciones.

