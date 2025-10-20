Aguilera dice que hubo protestas aisladas y pide a la población acatar los resultados del voto

Después de participar en los actos por los 477 años de fundación de la ciudad de La Paz. el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, en un breve contacto con los medios de comunicación, informó que tras la publicación de los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, se registraron algunos altercados aislados en diferentes regiones del país.

Sin embargo, aclaró que se trató de hechos previsibles ante las disconformidades surgidas luego del proceso electoral.

“Evidentemente, se ha presentado una serie de altercados, una vez que se han conocido los resultados brindados por el Tribunal Supremo Electoral. Estos eventos han sido aislados y responden, como se preveía, a disconformidades después del balotaje”, señaló Aguilera.

La autoridad remarcó que el país cuenta con un resultado claro y que es necesario respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

“Se tiene la certeza de que existe un ganador. Se debe brindar el respeto a esta votación que refleja la voluntad de todos los bolivianos y bolivianas en su gran mayoría”, añadió.

Si bien la jornada electoral concluyó en un ambiente de confianza institucional, durante la noche se registraron protestas en distintos puntos del país tras conocerse los resultados preliminares que dieron como ganadora a la fórmula del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabezada por Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara, frente al binomio de Jorge Quiroga de Alianza Libre.

En Santa Cruz, simpatizantes de Alianza Libre quemaron una bandera del PDC en señal de rechazo y realizaron bloqueos con neumáticos encendidos en la zona del Cristo Redentor.

Movilizaciones similares se reportaron en Cochabamba y Oruro, donde grupos de manifestantes exigieron una auditoría inmediata al proceso electoral.

En La Paz, un grupo de ciudadanos se concentró frente al hotel Europa, solicitando una verificación integral del conteo de votos.

(Con información de ABI)

