TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cochabamba: Joven es apuñalada en la cabeza durante intento de robo en Sacaba

El agresor huyó del lugar sin lograr su cometido; la víctima fue auxiliada por su hermano y trasladada al hospital.

Red Uno de Bolivia

19/10/2025 15:49

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un violento intento de robo se registró este domingo 19 de octubre en el municipio de Sacaba, Cochabamba. Una joven de 22 años fue atacada por un hombre que la apuñaló en la cabeza cuando intentó arrebatarle sus pertenencias.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el hecho ocurrió en la zona de El Abra, cerca del recinto penitenciario de máxima seguridad. La víctima fue encontrada ensangrentada por su hermano, quien dio aviso a las autoridades para que pudiera ser auxiliada.

Según las primeras declaraciones, la joven relató que un sujeto la interceptó con intenciones de robo y, al no conseguir su objetivo, la atacó con un cuchillo de mesa, provocándole dos heridas: una en el labio y otra en el costado de la cabeza.

El agresor se dio a la fuga tras el ataque y es buscado por la Policía.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Salomón Klein para recibir atención médica, mientras que los investigadores aguardan ampliar la información con su testimonio para identificar al responsable.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Uno decide

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Uno decide

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD