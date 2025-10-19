Cochabamba: Joven es apuñalada en la cabeza durante intento de robo en Sacaba

Un violento intento de robo se registró este domingo 19 de octubre en el municipio de Sacaba, Cochabamba. Una joven de 22 años fue atacada por un hombre que la apuñaló en la cabeza cuando intentó arrebatarle sus pertenencias.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el hecho ocurrió en la zona de El Abra, cerca del recinto penitenciario de máxima seguridad. La víctima fue encontrada ensangrentada por su hermano, quien dio aviso a las autoridades para que pudiera ser auxiliada.

Según las primeras declaraciones, la joven relató que un sujeto la interceptó con intenciones de robo y, al no conseguir su objetivo, la atacó con un cuchillo de mesa, provocándole dos heridas: una en el labio y otra en el costado de la cabeza.

El agresor se dio a la fuga tras el ataque y es buscado por la Policía.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Salomón Klein para recibir atención médica, mientras que los investigadores aguardan ampliar la información con su testimonio para identificar al responsable.

