Cierran mesas de sufragio en Inglaterra y conteo preliminar apunta a un frente ganador

Mientras en Bolivia continúa el proceso de votación, en varios países del exterior las mesas ya cerraron y comenzaron el conteo de votos de la segunda vuelta electoral.

En el caso de Inglaterra, las siete mesas de sufragio habilitadas para los bolivianos en Londres funcionaron dentro del horario establecido y sin registrar irregularidades, según reportó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tras el cierre, se realizó el conteo de votos, el cual habría perfilado a un frente político como ganador en esa región, aunque los resultados oficiales serán consolidados en el cómputo general.

De acuerdo con el TSE, cerca de 370.000 bolivianos residentes en el exterior participaron en el balotaje para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del país.

El voto en el extranjero se llevó a cabo en 22 países, entre ellos Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza y Uruguay.

