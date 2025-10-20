TEMAS DE HOY:
Cochabamba: Interceptan vehículo que llevaba escondido 300 paquetes de marihuana

La Felcn realizó el operativo en la zona del Valle Bajo y remitió el caso al Ministerio Público.

Silvia Sanchez

20/10/2025 10:39

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) informó el secuestro de 300 paquetes de marihuana durante un operativo ejecutado en la zona del Valle Bajo del departamento de Cochabamba.

Según el reporte institucional, el personal operativo interceptó un vehículo particular y, tras la requisa correspondiente, encontró 12 bolsas de yute color celeste, que contenían los paquetes envueltos con cinta beige y con una sustancia verdusca en su interior.

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de marihuana, por lo que se procedió al secuestro del motorizado y de la sustancia controlada.

El hecho fue remitido al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes y la identificación de los implicados.

