Internacional

Trump afirma que bombardeos a "carteles terroristas" no se enfocan solo en Venezuela

El presidente de EE.UU. defendió los ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico, y vinculó a Venezuela y a "otros" países.

EFE

05/11/2025 20:59

Trump dice que bombardeos no se limitan solo a Venezuela. Foto: EFE
EE.UU.

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los bombardeos contra lo que denominó "carteles terroristas" no se concentran únicamente en Venezuela. Durante su participación en el America Business Forum en Miami, afirmó que hay otros países involucrados, aunque no dio nombres.

“Estamos estallando carteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo”, declaró el mandatario ante empresarios y medios.

Desde el 1 de septiembre, el Comando Sur de EE.UU. ha ejecutado bombardeos a casi 20 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico. Las operaciones han dejado al menos 66 personas muertas, según datos oficiales.

Trump sostuvo que estos ataques impiden que drogas lleguen a Estados Unidos. Según su estimación, por cada embarcación destruida se evita la muerte de 25.000 estadounidenses por consumo de sustancias ilegales, aunque no presentó evidencia que respalde esta cifra.

El gobierno estadounidense ha vinculado reiteradamente al gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico internacional. Sin embargo, la falta de precisión sobre los otros países involucrados en esta nueva fase de operaciones levanta interrogantes sobre el alcance real de la estrategia.

