Según los reportes preliminares, un avión de carga de la empresa UPS se estrelló este martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville. El siniestro dejó al menos siete personas fallecidas y varias más heridas.

Las cámaras de seguridad captaron el instante en que la aeronave explotó en llamas tras colisionar contra varios negocios cercanos al aeropuerto, generando una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, calificó las noticias como “duras” y confirmó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que el número de muertos asciende a siete, aunque advirtió que la cifra “podría aumentar” en las próximas horas.

Equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para sofocar las llamas y evacuar la zona, ya que la explosión provocó un incendio de gran magnitud.

La Administración Federal de Aviación (FAA) identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11, que operaba como el vuelo 2976 de UPS.

El avión se estrelló alrededor de las 17:15 (hora local) mientras partía de Kentucky con destino a Hawái. Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.

