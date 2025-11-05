VIDEO | La presidenta de México es víctima de acoso y el momento queda grabado

Un incómodo momento vivió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando un hombre intentó besarla y tocarla mientras ella saludaba a ciudadanos en plena calle.

El sujeto se aproximó de forma repentina y, pese a la intervención inmediata de su equipo de seguridad, insistió en acercarse, lo que generó sorpresa e incomodidad en la mandataria.

El incidente ocurrió en medio de una jornada en la que Sheinbaum realizaba actividades oficiales y saludaba a decenas de personas.

En el video que circula en redes sociales, se observa cómo el individuo logra acercarse a la presidenta por la parte de la espalda y acercar su boca al cuello de la mandataria.

Usuarios de distintas plataformas condenaron el accionar del hombre y destacaron la serenidad de Sheinbaum ante la situación. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado si el sujeto fue identificado o detenido.

