(Imágenes impactantes) Tragedia en EE.UU.: avión se estrella en Louisville y desata gran incendio

Un avión de carga se estrelló en Estados Unidos, generando un gran incendio y una rápida movilización de equipos de emergencia. Aún no se ha confirmado el número de víctimas.
04/11/2025 20:26
Un trágico accidente aéreo se registró este martes en la ciudad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos, cuando un avión de carga perteneciente a la empresa UPS se precipitó a tierra poco después del despegue.
El impacto provocó un incendio de gran magnitud que obligó a evacuar la zona y movilizó a bomberos, paramédicos y personal de rescate.
Por el momento las autoridades locales aún investigan las causas del siniestro y no han precisado la cantidad de personas afectadas.
