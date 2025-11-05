(Imágenes impactantes) Tragedia en EE.UU.: avión se estrella en Louisville y desata gran incendio

Un trágico accidente aéreo se registró este martes en la ciudad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos, cuando un avión de carga perteneciente a la empresa UPS se precipitó a tierra poco después del despegue.

El impacto provocó un incendio de gran magnitud que obligó a evacuar la zona y movilizó a bomberos, paramédicos y personal de rescate.

Por el momento las autoridades locales aún investigan las causas del siniestro y no han precisado la cantidad de personas afectadas.

