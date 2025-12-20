TEMAS DE HOY:
El tierno encuentro entre El Cartel Q’mbiero y un pequeño fan en El Alto

El carisma del pequeño y la humildad de los artistas generaron una ola de comentarios positivos en plataformas digitales.

Milen Saavedra

20/12/2025 11:20

Bloqueos con ritmo: El tierno encuentro entre El Cartel Q’mbiero y un pequeño fan en El Alto
El Alto, Bolivia

Ni los conflictos sociales pudieron detener el carisma de la agrupación del momento. Mientras la ciudad de El Alto atravesaba una jornada de tensión por los bloqueos del sector transporte, un momento de alegría se robó la atención de los internautas, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral.

Los integrantes de El Cartel Q’mbiero, conocidos por sus masivos trends en TikTok, se vieron retenidos en un punto de bloqueo mientras se dirigían a una presentación. Fue allí donde un pequeño seguidor los reconoció y, sin dudarlo, se acercó a los músicos.

Un "peaje" de puro talento

Entre risas y buen humor, los artistas lanzaron un reto al niño: si lograba demostrar que se sabía los pasos de baile de sus canciones, lo dejarían pasar. El pequeño no solo aceptó el desafío, sino que sorprendió a todos al ejecutar a la perfección la coreografía de "Tattoo", el éxito que ha catapultado a la banda en redes sociales.

En el video compartido por la agrupación, se observa al niño cantando y bailando con total soltura junto a los músicos, quienes vestían sus icónicos trajes de lentejuelas negras. El carisma del pequeño y la humildad de los artistas generaron una ola de comentarios positivos en plataformas digitales, destacando que, incluso en días difíciles, la música tiene el poder de unir a las personas.

"¡Nos vamos al show!"

El clip concluye con un gesto que desató las risas de los presentes: "Ya, muchachos, chao, nos vamos", se escucha decir a uno de los cantantes mientras, de forma juguetona, cargan al niño como si fuera un integrante más del grupo para llevarlo con ellos a su próximo evento.

Este emotivo encuentro ha servido como un respiro visual ante el panorama de movilizaciones en la urbe alteña, demostrando que el talento y la espontaneidad no conocen de barreras.

Mira el video:

 

 

