Video viral: jugadores frenan partido para capturar a ladrón de bici

Un partido de fútbol amateur en Rosario, Argentina, tuvo un giro inesperado cuando los jugadores se convirtieron en héroes improvisados. Las cámaras de seguridad captaron cómo un menor intentaba llevarse una bicicleta apoyada fuera del alambrado del campo.

Al notar el intento de robo, los jugadores detuvieron el encuentro y redujeron al joven dentro de la cancha, mientras lo reprendían con golpes e insultos hasta que llegó la Policía.

En las imágenes virales se ve cómo una agente enfrenta al menor, quien lanzó amenazas antes de ser esposado y trasladado a la comisaría. El hecho se volvió tendencia en redes sociales, generando comentarios entre la sorpresa, la indignación y la admiración por la acción de los jugadores.

