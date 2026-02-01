TEMAS DE HOY:
Video viral: jugadores frenan partido para capturar a ladrón de bici

Un partido en Rosario se convirtió en un inesperado operativo: los jugadores interrumpieron el juego al ver a un menor intentando robar una bicicleta, hasta que llegó la Policía. El momento se volvió viral.

Silvia Sanchez

01/02/2026 16:12

Video viral: jugadores frenan partido para capturar a ladrón de bici. Imagen captura de video.
Argentina

Un partido de fútbol amateur en Rosario, Argentina, tuvo un giro inesperado cuando los jugadores se convirtieron en héroes improvisados. Las cámaras de seguridad captaron cómo un menor intentaba llevarse una bicicleta apoyada fuera del alambrado del campo.

Al notar el intento de robo, los jugadores detuvieron el encuentro y redujeron al joven dentro de la cancha, mientras lo reprendían con golpes e insultos hasta que llegó la Policía.

En las imágenes virales se ve cómo una agente enfrenta al menor, quien lanzó amenazas antes de ser esposado y trasladado a la comisaría. El hecho se volvió tendencia en redes sociales, generando comentarios entre la sorpresa, la indignación y la admiración por la acción de los jugadores.

 

