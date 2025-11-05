VIDEO | Momento exacto en que explotó un avión en Estados Unidos y desató un incendio masivo

Testigos captaron en videos el momento en que un avión de la empresa UPS se estrelló este martes tras despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky. El hecho dejó fuego y escombros en la pista, por lo que el Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville envió una alerta para mantenerse fuera del área.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando salía en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA), según informa EFE. La Policía detalló que existen varios heridos pero sin precisar una cantidad exacta y adelantaron que las razones del choque siguen sujetas a investigación.

Además, la alerta emitida por las autoridades locales no permitió que nadie pueda transitar en un radio de cinco millas alrededor y además se registraron decenas de vueltos retrasados hasta que la situación en la pista sea controlada.

