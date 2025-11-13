Cae 'pez gordo' en Guayaramerín: el extranjero era buscado en Brasil

En un operativo conjunto entre la Policía Boliviana y la Policía Federal de Brasil, fue aprehendido un ciudadano brasileño que se encontraba prófugo de la justicia de su país. El sujeto fue localizado en el barrio Manantial de Guayaramerín, donde permanecía oculto.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo saltaba las bardas de los domicilios para evitar ser detectado por las autoridades. Vecinos del sector afirmaron que el extranjero mantenía un perfil bajo y rara vez salía de la vivienda donde fue finalmente arrestado.

La captura se realizó gracias a un operativo coordinado entre ambas fuerzas policiales, que desplegaron un importante número de efectivos en la zona. Tras su aprehensión, el detenido fue trasladado bajo estricta custodia hasta dependencias policiales, donde permanece a la espera de los trámites correspondientes.

Se aguarda que en las próximas horas las autoridades correspondientes brinden un informe oficial que detalle los antecedentes y cargos que pesan contra el ciudadano brasileño en su país de origen.

