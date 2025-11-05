TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Acoso escolar Robo de vehículos

32ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Hallan sustancia controlada camuflada en cajas con pasankalla en una encomienda en Cochabamba

Durante una inspección en depósitos de transporte, el can “Micke” alertó sobre cajas con pasankalla que contenían marihuana.

Silvia Sanchez

05/11/2025 17:21

Ocultaban marihuana dentro de cajas con pasankalla en Cochabamba. Foto Policía Boliviana
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) lograron decomisar tres paquetes de marihuana que estaban camuflados dentro de cajas de cartón con pasankalla en la ciudad de Cochabamba.

El hallazgo se produjo durante una inspección en depósitos de encomiendas de distintas empresas de transporte. En el operativo, el can antidrogas “Micke” dio una alerta positiva ante la presencia de un elemento extraño en una de las cajas.

Al proceder con la apertura, los agentes encontraron el tostado de maíz junto con una sustancia verdusca oculta entre los productos. La prueba de campo confirmó que se trataba de marihuana, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia controlada.

Foto Policía Boliviana
Foto Policía Boliviana
Foto Policía Boliviana

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD