Hallan sustancia controlada camuflada en cajas con pasankalla en una encomienda en Cochabamba

Funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) lograron decomisar tres paquetes de marihuana que estaban camuflados dentro de cajas de cartón con pasankalla en la ciudad de Cochabamba.

El hallazgo se produjo durante una inspección en depósitos de encomiendas de distintas empresas de transporte. En el operativo, el can antidrogas “Micke” dio una alerta positiva ante la presencia de un elemento extraño en una de las cajas.

Al proceder con la apertura, los agentes encontraron el tostado de maíz junto con una sustancia verdusca oculta entre los productos. La prueba de campo confirmó que se trataba de marihuana, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia controlada.

Foto Policía Boliviana

