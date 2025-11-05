Un minibús fue robado en pleno día en la ciudad de El Alto, a solo metros de la iglesia Santa María, en la zona 16 de Julio. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y ocurrió mientras el dueño almorzaba con sus compañeros.

El vehículo estaba estacionado a una cuadra y media del templo. En las imágenes se observa a un hombre que camina por la acera, mira a ambos lados, abre la puerta del minibús y se lo lleva sin levantar sospechas.

La víctima es un trabajador de la construcción que dejó el vehículo para ir a almorzar durante una pausa laboral.

“Salimos a almorzar diez minutos, no más. Entramos a la pensión y el ladrón ya se había subido y se lo llevó el auto”, relató el propietario, aún sorprendido por la rapidez del robo.

El minibús representa su única fuente de ingresos. Hasta el momento, no fue localizado, y el afectado pide apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para poder recuperarlo.

Mira la programación en Red Uno Play