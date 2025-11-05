“Está muy feliz”: Carolina Ribera confirma que Jeanine Áñez saldrá de prisión este jueves

Después de reunirse con su madre en el penal de Miraflores, Carolina Ribera confirmó que la expresidenta Jeanine Áñez será liberada este jueves, tras cumplir con los procedimientos judiciales correspondientes.

“Estamos muy felices, creemos que mi madre va a salir el día de mañana. Solo falta que se notifique el mandamiento de libertad”, declaró Ribera a los medios desde las afueras del penal.

Contó que Áñez se mostró emocionada y feliz por dejar atrás casi cinco años de reclusión.

“Está muy feliz. Después de cinco años, fue un sacrificio muy grande el que hizo y eso la llena de orgullo y nos llena de emoción tener a nuestra madre, que sacrificó tanto por el país”, expresó.

Ribera explicó que la salida de su madre podría concretarse entre las 10 y 11 de la mañana, y que permanecerán unos días en La Paz antes de retornar a Trinidad, Beni.

“La familia y los abogados están a la espera de la notificación formal, que esperamos llegue en las próximas horas”, añadió.

