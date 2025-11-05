Rodrigo Paz promete justicia, libertad y prosperidad tras recibir credencial como presidente

Este miércoles, en la Casa de la Libertad de Sucre, el presidente electo Rodrigo Paz Pereira recibió su credencial como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Tras el acto, el mandatario compartió un mensaje en sus redes sociales dirigido a todos los bolivianos.

“Junto a mi familia y autoridades hoy recibimos estas credenciales, no como un símbolo de poder, sino como un recordatorio de que la verdadera autoridad nace del servicio”, escribió Paz.

El presidente electo agradeció a los ciudadanos por confiar en su proyecto y prometió trabajar sin descanso por la justicia, la libertad y la prosperidad, asegurando que el desafío es grande, pero la oportunidad histórica.

“Agradezco a cada mujer y hombre que creyó en la idea de un país distinto. Prometo caminar sin descanso para que la justicia, la libertad y la prosperidad lleguen a todos los rincones de Bolivia. Estamos juntos en esta nueva etapa”, señaló.

Finalizó con un compromiso firme de trabajo honesto y construcción de un país mejor: “Vamos a levantarnos con dignidad, trabajaremos con honestidad y construiremos el país que todos merecemos. Bolivia es la patria que nunca nos abandona, prometo nunca abandonar a la patria”.

Mira la programación en Red Uno Play