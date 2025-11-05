“En unas horas saldrá Jeanine Áñez”: abogados ultiman detalles tras anulación de su sentencia

Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló la sentencia en su contra, la expresidenta Jeanine Áñez podría recuperar la libertad “en el día”, según adelantaron sus abogados.

La jurista Norka Cuellar, defensora de Áñez, explicó que la resolución debe ejecutarse de manera inmediata: “Apenas sea notificado, el juzgado de ejecución de sentencia tiene que emitir de forma inmediata el mandamiento de libertad”, afirmó.

Áñez había sido condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión, acusada de asumir de manera ilegal la Presidencia de Bolivia en 2019, tras la renuncia de Evo Morales en medio de la crisis derivada de denuncias de fraude electoral.

Según Cuellar, la familia de la expresidenta se encuentra unida y “feliz” ante la posibilidad de su liberación. Actualmente, abogados y familiares se trasladaron al penal de Miraflores en La Paz para coordinar los detalles de su salida y definir las circunstancias posteriores a su libertad.

La defensa asegura que solo es cuestión de horas para que Áñez pueda abandonar la cárcel y retornar con su familia.

