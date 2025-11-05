Violencia en Río de Janeiro: mujer muere a tiros mientras paseaba a su bebé

Un crimen conmocionó este martes a la comunidad de Sepetiba, en la zona oeste de Río de Janeiro. Laís Pereira, de 24 años, fue asesinada a tiros mientras paseaba a su hijo de 2 años en un cochecito. El menor resultó ileso. La joven también era madre de una niña de 4 años que había dejado recientemente en el jardín.

Según informó la Policía Civil, dos hombres en moto, grabados por cámaras de seguridad, seguían a Laís minutos antes del ataque. Al doblar la esquina de la Travessa Santa Vitória, uno de los ocupantes se bajó y disparó contra ella. La División de Homicidios investiga el caso, recabando imágenes y testimonios para identificar y arrestar a los autores. El móvil del crimen aún se desconoce.

Laís vivía en Sepetiba junto a sus hijos pequeños. Su asesinato en plena vía pública ha dejado a la comunidad consternada. La policía solicita la colaboración ciudadana para aportar información que permita esclarecer el caso.

En un contexto general, Brasil registró 44.127 muertes violentas en 2024, un 5,4 % menos que en 2023 y la cifra más baja en los últimos doce años, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública. La tasa de homicidios descendió de 21,9 a 20,8 por cada 100.000 habitantes, con predominio masculino entre las víctimas: el 91,1 % de los fallecidos fueron hombres, porcentaje que alcanza el 99,2 % en casos de intervenciones policiales.

