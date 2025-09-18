¡Solo tardaron minutos! Así robaron un minibús en La Paz mientras todos dormían

Un minibús fue robado en la zona de Pedregal, en la ciudad de La Paz, y todo quedó registrado en cámaras de seguridad. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando tres personas empujaron el vehículo hasta lograr sustraerlo.

La propietaria, visiblemente afectada, relató que desde hace siete años estacionaban el vehículo en la calle, debido a que su domicilio no cuenta con garaje. Nunca antes habían tenido problemas de este tipo.

“No es la primera vez que está aquí estacionada la movilidad de mi esposo, ya es casi siete años que está aquí afuera. Sinceramente, yo no pensé que me iba a pasar tanta desgracia en mi hogar, en mi familia”, declaró la mujer.

Luego del robo, la víctima recibió llamadas de personas que decían tener el minibús. Aseguraban que podía recuperarlo si pagaba un monto de dinero. Sin embargo, cuando ella pedía pruebas del vehículo, los supuestos responsables cortaban la llamada y no volvían a responder.

“Primero tenían que ver la movilidad, después nosotros también depositarles, pero después ya no nos comunicaron. El minibús fue comprado con un préstamo del banco que aún no está siendo pagado”, lamentó.

Las autoridades recomiendan a los propietarios de vehículos que, en lo posible, eviten dejarlos en la vía pública durante la noche y busquen lugares seguros o monitoreados.

