TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Feminicidio en Santa Cruz Luis Arce

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fue a reclamar por sus 'amigos' a la Felcc y terminó detenido en Cochabamba

Un hombre se presentó en la Policía para defender a dos acusados de robo, pero fue reconocido como cómplice y aprehendido junto a ellos en Villa Cosmos.

Red Uno de Bolivia

19/12/2025 12:35

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Tres hombres fueron aprehendidos por la Policía acusados de protagonizar un robo a una tienda en la zona sur de Cochabamba. Dos fueron capturados inicialmente y el tercero se presentó en dependencias policiales para “defenderlos”, pero fue reconocido como cómplice y detenido.

El hecho ocurrió en Villa Cosmos, donde la víctima, propietaria de una tienda de barrio, descubrió que la cortina de su local había sido violentada. Tras ingresar, constató el robo de garradas, tarjetas telefónicas de crédito y un monedero con dinero, según informó el coronel Vanderley Flores, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Dos de los implicados fueron aprehendidos tras allanamientos, identificados gracias a imágenes de cámaras de seguridad. El tercer sujeto llegó a la policía alegando que sus amigos no tenían relación con el robo, pero tras revisar los videos, fue reconocido como partícipe y también aprehendido.

Los tres acusados esperan audiencia de medidas cautelares y ya contaban con antecedentes policiales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD