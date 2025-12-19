Fue a reclamar por sus 'amigos' a la Felcc y terminó detenido en Cochabamba

Tres hombres fueron aprehendidos por la Policía acusados de protagonizar un robo a una tienda en la zona sur de Cochabamba. Dos fueron capturados inicialmente y el tercero se presentó en dependencias policiales para “defenderlos”, pero fue reconocido como cómplice y detenido.

El hecho ocurrió en Villa Cosmos, donde la víctima, propietaria de una tienda de barrio, descubrió que la cortina de su local había sido violentada. Tras ingresar, constató el robo de garradas, tarjetas telefónicas de crédito y un monedero con dinero, según informó el coronel Vanderley Flores, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Dos de los implicados fueron aprehendidos tras allanamientos, identificados gracias a imágenes de cámaras de seguridad. El tercer sujeto llegó a la policía alegando que sus amigos no tenían relación con el robo, pero tras revisar los videos, fue reconocido como partícipe y también aprehendido.

Los tres acusados esperan audiencia de medidas cautelares y ya contaban con antecedentes policiales.

Mira la programación en Red Uno Play