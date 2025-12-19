¿Tu WiFi está más lento en Navidad? Las luces decorativas podrían ser la causa

Si en diciembre notaste que el WiFi en tu casa está más lento, no siempre se trata de una falla del proveedor de internet. Las luces decorativas navideñas, especialmente las LED y las que funcionan con sistemas intermitentes, pueden ser responsables de afectar la velocidad y estabilidad de la conexión.

¿Por qué las luces de Navidad afectan el WiFi?

Muchas luces decorativas generan interferencias electromagnéticas, que pueden superponerse con las frecuencias que utiliza el WiFi, principalmente la banda de 2,4 GHz, común en la mayoría de los routers domésticos.

Cuando estas luces están ubicadas cerca del router o entre el equipo y los dispositivos conectados, pueden provocar:

Reducción de la velocidad de navegación

Conexiones inestables

Cortes intermitentes del servicio

Este problema suele intensificarse en hogares con gran cantidad de adornos eléctricos encendidos durante varias horas al día.

Cómo evitar que las luces navideñas afecten la velocidad del WiFi

Durante las fiestas es posible mantener la decoración sin sacrificar la calidad del internet, siguiendo algunas recomendaciones:

Ubicá el router lejos de las luces decorativas , especialmente de aquellas con cambios de color o patrones intermitentes.

Evitá colocar extensiones eléctricas, figuras iluminadas o adornos electrónicos cerca del router o entre este y los dispositivos conectados.

Mantené despejada el área alrededor del router , ya que los obstáculos también debilitan la señal.

Conectate a la red WiFi de 5 GHz , si tu router lo permite, ya que es menos vulnerable a interferencias.

Programá las luces navideñas para apagarlas en los horarios donde necesitás mayor estabilidad, como para trabajar, estudiar o hacer videollamadas.

Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de la decoración navideña sin afectar tu conexión a internet.

Cómo ahorrar energía en casa durante la Navidad

Durante esta época del año, el consumo eléctrico suele aumentar por el uso de luces, reuniones familiares y electrodomésticos. Para reducir el gasto energético sin perder el espíritu festivo, se recomienda:

Utilizar luces LED de bajo consumo , que gastan hasta un 80% menos energía que las incandescentes.

Limitar el tiempo de encendido de las decoraciones con temporizadores .

Optimizar el uso de la cocina, preparando varias recetas al mismo tiempo.

Aprovechar la luz natural durante el día y moderar el uso de calefacción.

Cerrar puertas y ventanas para conservar el calor.

¿Qué es el consumo vampiro?

El consumo vampiro es la energía que utilizan los aparatos eléctricos aun cuando están apagados o en modo de espera. Televisores, microondas, computadoras y cargadores continúan consumiendo electricidad solo por permanecer enchufados.

Para evitarlo:

Desenchufá los dispositivos que no uses.

Utilizá regletas con interruptor, que permiten cortar el suministro eléctrico fácilmente.

Reducir este consumo ayuda a bajar la factura de luz y disminuye el impacto ambiental.

