Jugó hasta donde pudo: tiene leucemia, su equipo salió campeón y le dedicaron la copa

La historia de Bruno, un niño de 8 años de Florencio Varela, emociona y conmueve. Jugador del equipo barrial Vecinos Unidos, había sido parte fundamental del torneo que su equipo terminó ganando hace apenas unos días. Pero cuando el objetivo estaba cerca, la vida le puso un freno inesperado: le diagnosticaron leucemia y su rutina cambió por completo.

José “Cuche” Caggiano, su profesor y una de las personas que más lo acompañó durante el proceso, habló con TN y contó los detalles de una historia cargada de sensibilidad.

“Todo arrancó a principios de mayo. Bruno tenía que venir a jugar y no lo hizo porque se sentía mal, estaba descompuesto, parecía algo viral. El domingo siguiente tampoco pudo venir y el papá notó que estaba muy blanco y con manchitas, como moretones, en la panza. Lo llevaron a la guardia y ahí empezó todo”, relató.

Tras una serie de estudios, Bruno quedó internado y llegó el diagnóstico que nadie esperaba.

Del hospital a la ilusión de volver a jugar

Desde ese momento comenzó una pelea durísima. Bruno atravesó tratamientos, sesiones de quimioterapia y, hace dos meses, recibió un trasplante de médula. El donante fue su propio hermano de apenas 6 años, con quien tuvo una compatibilidad del 99,9%.

“Es una locura, no toma dimensión de lo que hizo”, contó Caggiano. Hoy, el día a día es paso a paso, con cuidados constantes, pero con una esperanza firme: “Uno quiere creer que lo peor ya pasó. Tenemos fe de que va a salir todo bien y que en cualquier momento lo vamos a tener de vuelta con nosotros, jugando”.

Bruno juega en el barrio desde hace dos años y antes ya participaba en las escuelitas de fútbol que dirige Caggiano. Sus compañeros nunca se olvidaron de él.

El gesto que emocionó a todos

El domingo en que Vecinos Unidos salió campeón, después de los festejos, surgió una idea que terminó tocando el corazón de todos.

“Les propuse llevarle el trofeo a Bruno y lo que rescato es la reacción de los chicos: todos, con apenas ocho años, felices de llevarle la copa a un compañero”, recordó el profe.

Fueron hasta su casa, le entregaron el trofeo y le dedicaron el título, sin imaginar que ese gesto se volvería viral. El video comenzó a circular en redes sociales y la repercusión fue enorme.

“Se empezó a compartir, la gente comentaba y dijimos: hagámoslo viral para ayudar y para concientizar”, explicó Caggiano. El objetivo es doble: dar una mano a la familia —que, aunque cuenta con obra social, enfrenta muchos gastos extra— y generar conciencia sobre la donación de médula.

“Mucha gente no sabe que es una simple extracción de sangre que puede salvar muchas vidas”, remarcó.

Mientras tanto, Bruno sigue dando pelea, rodeado del amor de su familia, sus amigos y todo un barrio que lo espera con la ilusión intacta. Porque el trofeo ya lo tiene. Ahora, el gran objetivo es volver a verlo correr detrás de una pelota.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play