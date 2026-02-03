Lo que debería ser un momento de alegría se está convirtiendo en una situación de emergencia en el departamento. En lo que va de enero, el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi ha reportado dos nacimientos ocurridos en domicilios particulares, sin asistencia médica profesional, dejando a las progenitoras al borde de la muerte.

Casos que rozaron la tragedia

El director del nosocomio, el Dr. José Antonio Pardo, detalló con preocupación el caso más reciente: una mujer de 40 años, oriunda de la zona de Vinto y madre de cinco hijos, quien decidió dar a luz en su hogar asistida únicamente por familiares.

"Seguramente estaba acostumbrada a tener sus bebés en casa, pero con este hijo las cosas salieron mal", explicó Pardo. La paciente ingresó al hospital con una hemorragia severa e hipotonía uterina (falta de contracción del útero). Para salvarle la vida, los médicos tuvieron que realizar una intervención de urgencia para extirparle el útero y trasladarla a terapia intensiva. "Casi se muere", sentenció el director.

El otro caso registrado involucra a una joven de 26 años en el municipio de Quillacollo, quien también puso en riesgo su integridad y la del neonato al no acudir a un centro hospitalario.

El desafío de la confianza en el sistema de salud

Para las autoridades médicas, el problema radica en la falta de uso de los centros de salud de primer nivel, que son la puerta de entrada obligatoria al sistema sanitario.

"No sé cómo podemos hacer que la gente confíe en los centros de salud", lamentó el Dr. Pardo, haciendo hincapié en que la atención profesional preventiva es la única forma de detectar complicaciones antes de que sean fatales.

Recomendaciones vitales

El cuerpo médico del Materno Infantil emitió un llamado urgente a todas las mujeres en estado de gestación:

Controles prenatales: Es imperativo acudir al centro de salud más cercano desde el inicio del embarazo.

Atención hospitalaria: Todo nacimiento debe ser asistido por personal calificado para reaccionar ante complicaciones como hemorragias o distocias.

Evitar prácticas empíricas: El parto en casa, sin las condiciones de asepsia y equipo médico, representa un peligro mortal tanto para la madre como para el bebé.

