Cochabamba: Transporte Libre levanta bloqueos tras acordar con la ANH fiscalizar la calidad del combustible

El centro de la ciudad de Cochabamba amaneció este lunes bajo una medida de presión del sector de Transporte Libre, que bloqueó las inmediaciones de la Plaza Colón y el Prado desde las 08:00 de la mañana. La protesta, motivada por denuncias sobre la deficiente calidad del combustible, derivó en una mesa de diálogo que permitió declarar un cuarto intermedio en las movilizaciones.

El sector movilizado sostiene que la gasolina y el diésel distribuidos en las últimas semanas están provocando daños mecánicos severos. El secretario ejecutivo de Transporte Libre denunció que incluso vehículos nuevos han visto reducida su garantía de cinco a solo dos años debido al impacto del combustible.

"Nuestros vehículos se han arruinado; el olor que bota por el escape es insoportable. Los motores de autos y motos apenas trabajan dos días y fallan. Es responsabilidad de la ANH y YPFB", afirmó el dirigente, quien cuenta con más de 25 años en el rubro.

Tras una toma pacífica de las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que duró hasta las 14:00, el sector logró una reunión con técnicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El diálogo arrojó compromisos inmediatos para calmar la tensión:

Participación en laboratorios: Los transportistas serán parte activa de las pruebas de calidad que realicen YPFB y la ANH.

Reunión de alto nivel: Se convocará a funcionarios de La Paz para resolver de fondo la problemática técnica.

Cuarto intermedio: Las medidas de presión se suspenden, pero el sector advierte que volverán a las calles si no hay mejoras visibles esta semana.

YPFB defiende la calidad con certificación internacional

También este lunes, la estatal petrolera YPFB emitió un comunicado respaldado por la firma internacional Camin Cargo Control, la cual certificó que la Gasolina Especial Plus (GE+) cumple con los estándares vigentes en los ejes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados de YPFB, aseguró que el monitoreo es diario y riguroso:

"La Gasolina Especial Plus cumple plenamente con los estándares. Esta verificación responde de forma transparente a las inquietudes sobre el combustible importado de Argentina, Paraguay y Chile".

A pesar de contar con este aval técnico, YPFB anunció la creación de un Comité de Crisis y el tratamiento preventivo de la gasolina importada en sus propias refinerías para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar una fiscalización abierta.

