Enterrado y ejecutado: lo que se sabe del crimen del brasileño en Porongo

La investigación sobre el asesinato de Fernando V.D.S. (34), el ciudadano brasileño encontrado sin vida en el municipio de Porongo, estremece a Santa Cruz. Tras los primeros peritajes, la saña con la que se cometió el crimen apunta a una ejecución planificada: la víctima recibió diez disparos, de los cuales nueve fueron dirigidos directamente al rostro y cráneo.

Escena del crimen y hallazgo

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, confirmó que el hallazgo se produjo la noche del 31 de enero de 2026 en la urbanización Tres Lagunas. La alerta fue dada por vecinos de la zona, quienes advirtieron movimientos sospechosos en un lote baldío. Al llegar al lugar, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) descubrieron el cadáver enterrado a aproximadamente un metro de profundidad.

"El informe médico forense es determinante: la causa de muerte son múltiples impactos de proyectil. Nueve en la región de la cabeza y uno en el tórax", detalló Zeballos, subrayando la extrema violencia del ataque.

Foto: Fiscalía.

Evidencias en el lugar

Durante la inspección técnica ocular, los investigadores no solo encontraron el cuerpo, sino también casquillos de arma de fuego dispersos en el área, lo que refuerza la hipótesis de que el hombre fue acribillado en el mismo sitio donde intentaron ocultar sus restos.

Pese al intento de los victimarios por desaparecer el cuerpo, la identidad de la víctima fue establecida de manera rápida gracias a que sus documentos personales fueron hallados en la escena del crimen.

El fiscal asignado, Franz Delgadillo, lidera las actuaciones para identificar a los responsables. Por las características del hecho —el número de disparos en la cabeza y el entierro clandestino—, las autoridades manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas investigativas.

La Policía continúa rastreando la zona y analizando posibles vínculos de la víctima en el país para esclarecer este crimen que ha dejado en shock a los vivientes de la urbanización Tres Lagunas.

