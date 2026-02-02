Misión de la Unión Europea llega a Bolivia para impulsar inversiones y cooperación

Una misión de alto nivel de la Unión Europea (UE) y de sus Estados miembros llegará a Bolivia del 2 al 5 de febrero con el objetivo de reforzar el diálogo político, impulsar nuevas inversiones y fortalecer la cooperación bilateral, en el marco de la Agenda de Inversiones Global Gateway.

De acuerdo con un comunicado, la delegación estará encabezada por Pelayo Castro, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior; Félix Fernández-Shaw, director para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea; Paolo Garzotti, jefe de Relaciones Comerciales para América Latina de la Dirección General de Comercio; y Thouraya Triki, directora de Asociaciones Internacionales del Banco Europeo de Inversiones.

Durante su visita, la misión sostendrá reuniones con autoridades del Gobierno boliviano, actores económicos y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de profundizar el diálogo estratégico y promover inversiones en sectores clave como energía, materias primas críticas, financiamiento climático, interconexiones eléctricas regionales y digitalización.

La delegación europea estará acompañada por representantes de instituciones de los Estados miembros en áreas de comercio, cooperación e inversiones, además de más de 40 empresas europeas, reflejando el enfoque de Equipo Europa Bolivia.

En materia de seguridad y justicia, la misión trabajará con las autoridades bolivianas para fortalecer el sector justicia y apoyar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, uno de los ejes centrales de la cooperación bilateral.

En el marco de la visita, la Unión Europea anunciará nuevos avances en cooperación en áreas como lucha contra el cambio climático, energías renovables, interconexión eléctrica regional, fortalecimiento del mercado energético, así como en el refuerzo de las relaciones comerciales y de inversión.

La oferta europea de inversiones, según el comunicado, sitúa en el centro de sus acciones el respeto a los derechos humanos, los derechos de las comunidades originarias y campesinas y la protección del medio ambiente. En ese marco, representantes europeos firmarán una hoja de ruta de compromiso con la sociedad civil boliviana sobre materias primas críticas y litio.

En el ámbito comercial, la misión explorará con el Gobierno boliviano las posibilidades de avanzar en mecanismos de asociación que beneficien a ambas partes, tras la adhesión de Bolivia al Mercosur y la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur.

La visita culminará con el X Diálogo Político de Alto Nivel Unión Europea–Bolivia, que permitirá definir una estrategia común en temas como cooperación económica y comercial, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, derechos humanos, sector energético y posicionamientos multilaterales.

Respecto a la visita oficial, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, informó que la delegación de la Unión Europea llega a Bolivia con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales luego de la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur

“Busca fortalecer la relación de Bolivia con la Unión Europea después de haber realizado la suscripción del documento con el Mercosur, que va a ser tratado también en el Parlamento Europeo para explicar las bondades, la facilidad y la producción que realiza los diferentes sectores bolivianos”, explicó Santamaría.

La Unión Europea reafirmó que considera a Bolivia un socio estratégico, apostando por una relación basada en la confianza, los valores compartidos y una asociación más ambiciosa.





