“No habrá retrocesos”: Gobierno proyecta actualizar la Ley General del Trabajo

La actual ley General del Trabajo fue promulgada primero como Decreto Supremo el 24 de mayo de 1939 y elevada a rango de ley en 1942 tiene más de 85 años de vigencia y ha sido modificada de manera parcial mediante decretos y resoluciones, lo que hace necesaria una revisión integral.

El ministro de Trabajo, Edgar Morales Mamani, informó que el Gobierno proyecta la modificación de la Ley General del Trabajo, con el objetivo de adecuarla a los cambios sociales, tecnológicos y laborales del nuevo tiempo, sin afectar los derechos conquistados por la clase trabajadora.

La autoridad aseguró que este proceso se llevará adelante respetando plenamente las conquistas laborales, las cuales son derechos adquiridos y no estarán sujetas a retrocesos. Asimismo, señaló que la actualización de la norma se realizará mediante un proceso de diálogo que incluirá tanto al sector empresarial como a las organizaciones obreras.

“Todas las conquistas y derechos laborales logrados por los trabajadores se respetan y no se va a retroceder en ese aspecto”, afirmó Morales, al tiempo de reconocer que la actual Ley General del Trabajo requiere una pronta actualización.

Explicó que el país atraviesa una nueva etapa marcada por la digitalización y el avance de la inteligencia artificial, factores que han transformado las dinámicas laborales y que deben ser contemplados en la normativa vigente.

“Estamos en una era digital y con inteligencia artificial. Muchas cosas han cambiado en el mundo y la ley necesita adecuarse a esta nueva realidad”, sostuvo. Morales añadió que el proceso de modificación seguirá las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), priorizando el consenso entre empleadores y trabajadores.

El Gobierno prevé continuar con las reuniones sectoriales antes de presentar una propuesta formal de modificación de la Ley General del Trabajo.

