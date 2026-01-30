¿Desde cuándo se aplica el salario mínimo en Bolivia?

Con la publicación de la Resolución Ministerial No. 088/26, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) formalizó la aplicación del Salario Mínimo Nacional (SMN) de Bs 3.300, correspondiente a la gestión 2026.

La normativa dispone que este salario rige desde el 1 de enero de 2026 y será obligatorio tanto para el sector público como para el privado, bajo supervisión del Ministerio.

Según el texto de la resolución, el incremento salarial establecido en el Decreto Supremo Nº 5516 queda reglamentado con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026, por lo que los empleadores deben aplicar el aumento desde esa fecha, incluso si la norma se publicó posteriormente.

A partir del 2 de enero de 2026, ninguna persona empleada formalmente en el país podrá percibir una remuneración inferior a Bs 3.300, enfatiza la disposición del MTEPS. Esto consolida la vigencia del SMN para la presente gestión, en cumplimiento con lo establecido por la normativa laboral vigente.

Mira la programación en Red Uno Play