Incremento salarial del 5%: ¿Quiénes recibirán el aumento este fin de mes?

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo N° 5461, aprobando un incremento salarial del 5% con efecto retroactivo al 1 de enero de 2025. Este aumento beneficiará a los trabajadores de empresas públicas y de aquellas donde el Estado tiene una participación mayoritaria.

El ajuste salarial deberá ser pagado hasta el 30 de septiembre de este año y, según la norma, las empresas tienen la obligación de financiarlo con sus propios recursos, sin recurrir a subvenciones del Estado ni a incrementos en el precio de sus bienes o servicios.

El beneficio se aplicará a los trabajadores de las siguientes empresas, divididas por sector:

Hidrocarburos y Energía : ENDE matriz y sus filiales, que incluyen ENDE Andina, ENDE Corani, ENDE Guaracachi, ENDE Transmisión, ELFEC, DELAPAZ, ENDE Oruro, ENDE Delbeni y ENDE Servicios y Construcciones .

Telecomunicaciones : ENTEL S.A.

Minería y Metalurgia : Empresa Metalúrgica Vinto, Empresa Minera Colquiri, Empresa Minera Huanuni y Empresa Minera Corocoro .

Economía y Finanzas: Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Es importante destacar que el aumento no es universal para todos los empleados de estas empresas. El decreto establece que los altos cargos y el personal especializado quedan excluidos. Por ejemplo, en ENDE y sus filiales, no recibirán el beneficio los gerentes, asesores, jefaturas, personal especializado y cualquier trabajador con un sueldo básico superior a Bs 12.148.

