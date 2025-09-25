Gobierno aprueba incremento salarial del 5% para empresas públicas y con efecto retroactivo

El presidente, Luis Arce Catacora, promulgó el 22 de septiembre el Decreto Supremo N° 5461, que dispone un incremento salarial de hasta el 5% para la gestión 2025 en beneficio de las trabajadoras y trabajadores de empresas públicas y de aquellas en las que el nivel central del Estado tiene participación accionaria mayoritaria.

El ajuste salarial será retroactivo al 1 de enero de 2025 y deberá ser financiado con recursos propios de cada empresa, sin recurrir a subvenciones, fideicomisos, aportes del Tesoro General de la Nación ni incrementos en los precios de bienes o servicios.

De acuerdo con la norma, el incremento se aplicará en las siguientes empresas:

Sector Hidrocarburos y Energía: ENDE matriz y sus filiales (ENDE Andina, ENDE Corani, ENDE Guaracachi, ENDE Transmisión, ELFEC, DELAPAZ, ENDE Oruro, ENDE Delbeni y ENDE Servicios y Construcciones).

Sector Telecomunicaciones: ENTEL S.A.

Sector Minería y Metalurgia: Empresa Metalúrgica Vinto, Empresa Minera Colquiri, Empresa Minera Huanuni y Empresa Minera Corocoro.

Sector Economía y Finanzas: Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Quedan excluidos del beneficio los gerentes, subgerentes, asesores, jefaturas, personal especializado y aquellos trabajadores con un haber básico superior a Bs 12.148 en el caso de ENDE y filiales.

El Decreto Supremo también establece que las empresas deberán presentar sus escalas salariales modificadas en un plazo de 15 días hábiles al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y cumplir con el pago del retroactivo hasta el 30 de septiembre del presente año.

Mire parte del Decreto Supremo:

