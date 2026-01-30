Cobra tu renta: el Senasir habilita el pago desde el 2 de febrero; conoce los requisitos

El Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir) ratificó que el cronograma para el pago de rentas correspondientes al mes de enero ya está habilitado.

Con el fin de garantizar un proceso ágil y transparente, la institución exhortó a todos los jubilados y derechohabientes a verificar su documentación antes de asistir a las entidades financieras, evitando así demoras innecesarias en las ventanillas de atención.

Documentación y Requisitos

Para efectuar el cobro de manera presencial en el Banco Unión, los beneficiarios deben cumplir estrictamente con la presentación de:

Cédula de Identidad original: El documento debe estar vigente y no presentar daños que impidan su lectura.

Última Boleta de Pago: Es indispensable para el respaldo y la verificación inmediata en el sistema bancario.

Más allá de la atención física, el Senasir enfatizó que la modalidad de abono en cuenta sigue siendo la opción más segura y eficiente para evitar filas. Esta alternativa permite que los recursos sean depositados directamente, brindando mayor comodidad a los adultos mayores.

La entidad recordó a la población que las agencias operarán en sus horarios habituales y se sugirió que los rentistas asistan acompañados por personas de confianza para resguardar su integridad al momento de retirar sus fondos.

Mira la programación en Red Uno Play