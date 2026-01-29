TEMAS DE HOY:
Caso maletas Narcotráfico Menor da a luz

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Gestora Pública aclara que el bono PEPE no afecta los fondos de jubilación

La institución aclaró que el financiamiento del programa proviene del TGN y recursos externos, desmintiendo cualquier riesgo para los aportes de los trabajadores.

Red Uno de Bolivia

29/01/2026 7:11

Foto: Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la población ante las recientes movilizaciones de sectores sociales. En el documento, la entidad precisa la procedencia de los fondos utilizados para sus programas sociales, subrayando que el ahorro previsional de los bolivianos se mantiene intacto y bajo estricta normativa legal.

En el desarrollo del comunicado, la Gestora enfatiza que, según la Ley N.º 065 de Pensiones, los aportes tienen un fin único y exclusivo: asegurar la jubilación de los trabajadores. Por lo tanto, estos recursos son patrimonios autónomos, distintos a los del Estado, y no pueden ser desviados para otros fines operativos o programas de asistencia.

La aclaración principal reside en el origen del capital para el Programa PEPE, el cual no depende de las contribuciones mensuales de los asegurados, buscando así disipar rumores sobre una supuesta insolvencia o mal manejo de fondos.

"Los recursos destinados al pago del Programa PEPE, provienen del Tesoro General de la Nación y de Financiamiento Externo, por lo que este programa NO pone en riesgo los aportes de las personas jubiladas, ni tampoco la Renta Dignidad", señala el comunicado de la Gestora.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD