Senado aprueba proyecto de ley corta que busca dejar sin efecto la nueva escala de tarifas aéreas

Tras varias horas de debate, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por mayoría de votos la Ley Corta de Restitución de Derechos de los Usuarios del Transporte Aéreo, una norma compuesta por un artículo único.

La ley fue tratada y ajustada tanto en grande como en detalle y dispone dejar sin efecto legal la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RAR-TR LP 2/2026, que establecía un ajuste provisional de las tarifas máximas de referencia para el transporte aéreo doméstico de pasajeros.

Argumentos de la norma

De acuerdo con el texto aprobado, la resolución anulada contravenía los principios de accesibilidad y universalidad establecidos en la Ley N.° 165, General de Transporte, que rige el sistema de transporte en el país.

Los legisladores que respaldaron la iniciativa señalaron que la medida busca restituir los derechos de los usuarios, garantizando condiciones equitativas de acceso al transporte aéreo nacional.

Explicación técnica de la ATT

Durante el cuarto intermedio de la sesión, el director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Agreda, brindó una explicación técnica ante el Pleno Camaral sobre el alcance de la resolución observada y sus implicaciones.

Trámite en Diputados

Concluido el tratamiento en el Senado, la Ley Corta fue remitida a la Cámara de Diputados, donde continuará el procedimiento legislativo correspondiente antes de su eventual promulgación.

