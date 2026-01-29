Denuncian que Perú intenta apropiarse de la Alasita y el Ekeko

El concejal Javier Escalier denunció que existe un robo descarado de la fiesta de la miniatura “Alasita” y el Ekeko por parte de Perú, donde en Puno, Perú promocionó para el 24 de enero una feria similar a la de La Paz.

“Ahora han salido con que el 24 de enero hay una feria de los deseos para pedirle billetitos para tener dinero y toda esa lógica que tenemos nosotros en la Alasita ha sido usurpada”, declaró el concejal.

Lo que se pudo observar en los videos elaborados por los peruanos fue que no reconocen el origen de la festividad, siendo paceño y boliviano; al contrario, lo adoptan como propio.

Escalier aclaró que la festividad de la Alasita se realiza en torno a la festividad de la Virgen de Nuestra Señora de La Paz, quien en el ámbito religioso es la patrona de la ciudad de La Paz, situación que Puno intenta copiar.

La autoridad recalcó que solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores medidas para la protección de esta festividad que también fue reconocida como Patrimonio Cultural de Bolivia.

