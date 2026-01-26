ATT aclara que alza en pasajes aéreos responde al retiro de la subvención al jet fuel

El director de la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT), Carlos Alberto Agreda, aclaró que la actualización de las tarifas de pasajes aéreos en Bolivia responde al retiro de la subvención al jet fuel, combustible utilizado por las aeronaves.

La autoridad explicó que esta medida se asumió luego de la promulgación del decreto supremo que elimina la subvención, lo que provocó un incremento significativo en el costo del combustible para el sector aéreo.

Según detalló, desde 2011 el precio del litro de jet fuel se mantenía en Bs 2,77; sin embargo, tras la eliminación de la subvención, el combustible ahora se cotiza en Bs 10,74 por litro, lo que impacta directamente en los costos operativos de las aerolíneas.

“Hay un incremento que van a partir del 20% en cada una de las tarifas, también podría mencionar que se ha incrementado el salario básico de Bs 2.700 a 3.300, pero el punto fundamental era encontrar un equilibrio entre las necesidades del ciudadano y las necesidades de mantener la operación del sector aeronáutico boliviano”, indicó Agreda.

Noticia en desarrollo...

