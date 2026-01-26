Gobierno intensifica controles contra el contrabando en zonas fronterizas vulnerables

La lucha contra el contrabando en Bolivia enfrenta serias limitaciones estructurales, principalmente por la desproporción entre la extensa frontera del país y la reducida cantidad de personal operativo disponible. Así lo advirtió el viceministro de Lucha contra el Contrabando, José Maurice Castro Pautrat, durante una conferencia de prensa realizada la mañana del lunes en el auditorio del Ministerio de Defensa.

“Bolivia tiene casi 7 mil kilómetros de frontera que deben ser protegidos y controlados”, explicó la autoridad, al precisar que el 52% corresponde a frontera seca y el 48% a frontera fluvial, una condición que complejiza aún más las tareas de vigilancia y control.

Castro Pautrat remarcó que, pese a esta realidad territorial, el Estado cuenta con solo 400 efectivos especializados destinados a la lucha contra el contrabando. “Con un efectivo reducido de alrededor de 400 profesionales no es posible cubrir simultáneamente todos los pasos fronterizos ni atender todas las necesidades operativas”, sostuvo.

A esta limitación humana se suman deficiencias logísticas e infraestructura precaria. “Tenemos serias restricciones en movilidad, comunicación y viabilidad, además de poblaciones asentadas en zonas de seguridad fronteriza que requieren una presencia permanente del Estado”, indicó.

Asimismo, recordó que desde la creación del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, en 2018, no se renovaron los medios de transporte asignados a esta labor. “Existe una limitación en medios de transporte que afecta directamente el trabajo de control en frontera y las operaciones de servicio”, afirmó.

En el plano institucional, la autoridad advirtió que en los últimos años se descuidó la planificación estratégica del instrumento de defensa. “No se ha logrado sostener ni incrementar las capacidades operativas de la entidad encargada de la defensa del Estado, y eso tiene un efecto directo en la lucha contra el contrabando”, señaló, al subrayar que esta situación requiere una decisión política clara y firme.

Acciones anunciadas

Pese a este escenario adverso, el viceministro anunció una serie de acciones concretas para fortalecer la lucha frontal contra el contrabando.

“Hemos intensificado los controles en los puntos fronterizos más vulnerables, especialmente en el contrabando de gas y combustibles”, informó, al detallar el despliegue del Comando Estratégico Operacional y la supervisión directa de mandos militares en zonas críticas.

También indicó que se trabaja en la optimización de los recursos disponibles. “Vamos a priorizar los pasos fronterizos críticos y adaptar nuestros procedimientos a las nuevas modalidades de contrabando”, explicó.

Castro Pautrat destacó además la coordinación interinstitucional como un eje clave. “No basta con controlar la frontera; si no controlamos el interior del país, tampoco vamos a poder controlar la frontera”, afirmó. En ese marco, señaló que se articulan acciones con distintas entidades del Estado para intervenir toda la cadena del contrabando, desde la producción hasta la comercialización.

Finalmente, anunció una campaña de sensibilización ciudadana, orientada a fortalecer el respaldo social a estas acciones. “La población tiene que definir de una vez por todas su postura frente al contrabando y colaborar con el Estado”, expresó.

“El contrabando debilita al Estado, afecta a la industria nacional y vulnera el mercado interno”, concluyó la autoridad, al reiterar que la lucha contra este ilícito requiere el compromiso conjunto del Estado y la sociedad.

