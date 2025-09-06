Se viraliza video de “loro” escoltando a caravana de camiones en la frontera

Un video que se volvió viral en las redes sociales muestra lo que parece ser una caravana de camiones de contrabando siendo escoltada por un "loro", término utilizado para referirse a los vigías o informantes de los contrabandistas.

Las imágenes, grabadas desde el interior del vehículo del presunto "loro", muestran una larga fila de camiones circulando por un camino polvoriento en lo que se presume es la frontera entre Bolivia y Chile. En el video, el conductor se comunica por radio, informando que está circulando al lado de los vehículos y que se moverá a la parte delantera de la caravana.

La difusión de este video generó debate sobre el modus operandi de las redes de contrabando en la región. Los "loros" desempeñan un papel crucial en estas operaciones, ya que se encargan de monitorear y alertar sobre la presencia de controles policiales o militares, permitiendo que las caravanas de camiones eviten ser interceptadas.

Mira el video:

