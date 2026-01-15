Proyecto de ley apunta al contrabando a la inversa que se lleva el 20% del GLP

Ante las extensas filas de personas que buscan Gas Licuado de Petróleo (GLP) y las denuncias del Gobierno sobre el desvío de este producto al contrabando, se perfila un proyecto de ley que busca sancionar de manera drástica el contrabando a la inversa de productos subvencionados.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, informó que este jueves presentará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley que tipifica como delito el contrabando a la inversa de productos subvencionados, entre ellos el GLP.

“Para nosotros el contrabando a la inversa de productos subvencionados se constituye en una traición a la Patria. Hay que generar un tipo penal muy drástico, por eso estamos hablando de 20 años de privación de libertad para quienes incurran en este delito”, declaró Rojas en contacto con El Mañanero.

El legislador señaló que la iniciativa cuenta con el respaldo de los parlamentarios del departamento de La Paz y que, una vez presentada, será analizada por tiempo y materia en la Comisión de Justicia Plural de la ALP.

De acuerdo con datos oficiales, en Bolivia el consumo diario de GLP alcanza las 1.400 toneladas; sin embargo, en los últimos días la demanda se elevó hasta 1.700 toneladas. El Ministerio de Hidrocarburos reveló que aproximadamente un 20% de ese volumen estaría siendo desviado al contrabando, situación que agrava el desabastecimiento y genera largas filas en los puntos de venta.

